C'entro Facile, torna il trenino gratuito per raggiungere il cuore della città

A Rimini, in vista delle feste, torna il trenino gratis che dai principali parcheggi della città porta in centro storico. "C'entro Facile", questo il nome del servizio, partirà da venerdì con tre linee dai Parcheggi Settebello, Marzabotto e dal Palacongressi fino al centro storico in modo da decongestionare il traffico. Nel dettaglio i tratti sono: Parcheggio Settebello-Centro (Arco d'Augusto, Piazza Tre Martiri e Gramsci) nelle fasce orarie 9-12.55 e 15-19.55 con corse ogni 20 minuti; Parcheggio Marzabotto-Centro (Arco d'Augusto, piazza Malatesta e Tre Martiri) nelle fasce orarie 9-12.53 e 15-19.53 con corse ogni 30 minuti e Palacongressi-centro storico (Arco d'Augusto) nelle fasce orarie 9-12.55 e 15-19.55, con corse ogni 30 minuti. Le giornate del servizio saranno: dal 3 al 12 dicembre, dal 17 al 24 dicembre, dal 26 al 31 dicembre e 1, 2 e 6 gennaio.