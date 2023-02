CAB Moda diventa bottega storica di Riccione

Il presidente di Confesercenti provinciale Rimini e Confesercenti Riccione, Fabrizio Vagnini, insieme alla sindaca Daniela Angelini, ha consegnato sabato mattina la targa di riconoscimento per l’iscrizione all’albo comunale delle Botteghe storiche a CAB Moda, negozio di abbigliamento da oltre 50 anni punto di riferimento per la città di Riccione.

“Sono veramente contento che il Comune abbia deciso di conferire questo riconoscimento ad un’attività che porta avanti da decenni la tradizione delle boutique di abbigliamento italiane - osserva Vagnini -. Cab Moda rappresenta il modello di un’impresa familiare di successo, grazie alla passione del fondatore Cesare, che è uno dei membri storici della nostra associazione, di sua moglie Marina e del figlio Giacomo".

"Come Confesercenti ci battiamo per difendere queste micro e piccole imprese - continua - dalla concorrenza dell’online e dei grandi marchi di fast fashion. Questo riconoscimento è importante anche per sottolineare la vocazione della città di Riccione come città della moda, una vocazione che si è persa nel tempo proprio a causa della crisi del settore, ma che speriamo che, anche grazie all’appoggio dell’amministrazione, la città sia in grado di riconquistare, valorizzando le boutique tradizionali riccionesi.”