Cabrio va in cenere nell'area di servizio, le fiamme si propagano e danneggiano altre auto

Una Bmw cabrio è andata completamente distrutta in un incendio che si è innescato nella tarda mattinata di venerdì (23 settembre) nell’area di servizio di Montefeltro Ovest, lungo l’autostrada A14. L’auto era in transito nell’area di sosta ed è andata in cenere, le fiamme si sono propagate nel parcheggio e hanno coinvolto altri due mezzi che hanno riportato seri danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare il rogo, con l’ausilio della Polizia stradale a cui sono stati affidati i rilievi per la ricostruzione della dinamica.