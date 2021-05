Caccia agli assembramenti e alle violazioni del coprifuoco, raffica di sanzioni

Fine settimana di duro lavoro per il personale della Questura di Rimini che, nell'ambito dei controlli per accertare l'applicazione delle normative anti-covid, ha identificato 1000 persone, ritirato 30 autocertificazioni e controllato oltre 25 esercizi pubblici. Complice anche la bella giornata di sole, sono stati in tutto 20 i trasgressori multati e, in particolare, un gruppo che si trovava in uno stabilimento balneare sprovvisto di mascherina mentre altri sono stati sorpresi a passeggiare nel centro storico nel cuore della notte in violazione del coprifuoco. Numerosi sono stati gli interventi, soprattutto in zona mare, per verificare che non si creassero assembramenti.