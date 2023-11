Caccia agli incivili che abbandonano i rifiuti: attivate le fototrappole per individuarli

Si innalza ancora l’asticella dei controlli per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Da venerdì 1° dicembre sarà attivo, in forma sperimentale per un anno, un servizio di videosorveglianza che si aggiunge ai controlli eseguiti dalla Polizia Locale e dall’Ufficio Ambiente del Comune. Le telecamere saranno posizionate in vari punti del territorio – in particolare dove si sono registrati episodi di abbandoni – e saranno spostate periodicamente. Il servizio è gestito dalla Polizia Locale che, una volta accertate le infrazioni, effettuerà le verifiche ed eleverà le sanzioni. “Aggiungiamo un ulteriore tassello alla nostra lotta contro gli abbandoni – commenta l’assessore all’Ambiente Nicola Schivardi -. Ci auguriamo che questo servizio possa fungere da deterrente, andando ad eliminare quei comportamenti incivili che ancora si verificano, e che ci porti risultati in tempi stretti”.