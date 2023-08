Caccia ai pescatori di frodo, il pescato non tracciato finisce nei piatti dei ristoranti

Pesce fresco e a buon mercato, nonostante il blocco della pesca, che finisce sulle tavole di certi ristoranti che lo servono senza scrupolo nonostante non sia tracciato. Questa l'inquietante ipotesi che si trova dietro l'attività della Capitaneria di Porto di Rimini che negli ultimi giorni, in seguito a numerose segnalazioni, ha eseguito un'operazione anti-bracconaggio nella notte tra mercoledì e giovedì. I militari, dopo una serie di appostamenti, hanno scoperto un gruppo di persone che aveva calato una rete alla foce del Marecchia da una sponda all'altra chiudendo completamente il canale. All'arrivo della Guardia Costiera, però, i pescatori di frodo sono riusciti a fuggire abbandonando il materiale che è stato recuperato e sequestrato. Nella rete orate e branzini destinati, con tutta probabilità, ad alimentare il mercato sommerso della ristorazione sulla Riviera riminese che non pensa alle conseguenze di servire ai clienti prodotti che non provengono da una filiera certificata. Secondo quanto emerso, oltre alla foce del Marecchia, nella zona sud di Rimini sono state segnalate altre situazioni simili sulle quali si stanno concentrando gli sforzi della Capitaneria di Porto per riuscire a bloccare i pescatori di frodo.