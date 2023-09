Caccia nei luoghi vietati, l'invito del Comune: "Segnalate alle forze dell'ordine le situazioni pericolose"

Con l’apertura della stagione venatoria, sia il Comune sia il Nucleo Carabinieri Forestali di Santarcangelo hanno ricevuto segnalazioni relative all’attività dei cacciatori nella mattinata di domenica 3 settembre. Nell’occasione, l’amministrazione comunale ricorda che è in vigore ogni anno – in corrispondenza proprio della stagione venatoria stabilita dalla Regione Emilia-Romagna – l’ordinanza che vieta la caccia lungo il percorso storico-naturalistico del Marecchia nel territorio di Santarcangelo.

Finalizzato a evitare pericoli per l’incolumità e la sicurezza pubblica, soprattutto per i numerosi utenti della pista ciclopedonale lungo le sponde del fiume Marecchia che da Rimini conduce fino all’entroterra, il provvedimento vieta l’esercizio dell’attività venatoria, sia in forma vagante che con appostamenti temporanei, in una fascia di cinquanta metri di larghezza per entrambi i percorsi lungo il fiume Marecchia, sia verso monte che verso valle. È vietato anche sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi l’area oggetto dell’ordinanza, attraversare e camminare lungo il percorso ciclopedonale con fucile carico.

A controllare il rispetto dell’ordinanza sono i Carabinieri del Nucleo Forestale, gli agenti di Polizia provinciale e le Guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientali, che in caso di violazioni riscontrate possono irrogare le sanzioni previste dalle normative in materia di attività venatoria, comprese le conseguenze previste dal Codice penale.

“Il nostro invito ai cittadini è segnalare alle forze dell'ordine preposte, e in particolare ai Carabinieri Forestali, eventuali infrazioni delle norme o comportamenti pericolosi da parte dei cacciatori - dichiara l’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti -. All’indomani dell’apertura della stagione venatoria, ho contattato il comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Santarcangelo per verificare la presenza di segnalazioni in merito, chiedere maggiori controlli sul rispetto delle norme e soprattutto dell’ordinanza che vieta la caccia lungo il Marecchia. Continueremo a tenerci aggiornati per evitare ogni pericolo e limitare al massimo il disturbo arrecato alla cittadinanza dall’attività venatoria”.