Caccia serrata alle baby gang da parte della Municipale di Riccione

Continua senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia Locale del Comune di Riccione. L’attività ha visto in queste ultime due settimane un’ulteriore intensificazione dei controlli. Al fine di garantire la sicurezza urbana e contrastare ogni fenomeno di degrado diffuso, i servizi predisposti dal Comando hanno visto nelle sole giornate di ogni sabato del mese, l’impiego di 54 uomini sul territorio, nel solo comune di Riccione. “Voglio ringraziare l’ assessore Oreste Capocasa, il Comando della Polizia Locale e il personale della nostra Polizia per l’incessante impegno profuso in ogni ambito di intervento anche durante quest’ultimo fine settimana, che ha contribuito in maniera sostanziale a rendere la città vivibile e sicura” – ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini – Una forte attività indirizzata soprattutto nell’ambito del contrasto al fenomeno della delinquenza minorile e in particolare delle cosiddette baby gang in totale sinergia con Questura di Rimini, il Comando dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che insieme al nostro Comando di Polizia Locale hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio”

Le attività durante i fine settimana si sono svolte incessantemente e fino a tarda notte, soprattutto nelle aree centrali, ed hanno spaziato in diversi ambiti di intervento, permettendo di accertare e contrastare anche la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale a carico di 5 persone. Inoltre, grazie al cane poliziotto Ziko, in forza alla polizia locale, sono stati rinvenuti nell’area della stazione ferroviaria, 15 spinelli gettati alla vista del cane i cui detentori si sono dati alla fuga. Il totale della sostanza rinvenuta è di circa 100 grammi. Un minore straniero, controllato nei pressi della stazione ferroviaria, è stato trovato in possesso di un coltello serramanico per cui è stato denunciato a piede libero presso la Procura per i minorenni di Bologna e affidato ai locali servizi sociali. Nell’ambito dei controlli è inoltre stata identificata una persona, oggetto di rintraccio dalla polizia locale Varese, identificata e denunciata per gare clandestine, e fuga con omissione di soccorso.

Anche l’intensificazione dei controlli di polizia stradale ha permesso di ritirare tre patenti, denunciare i tre conducenti per guida in stato di ebbrezza, di cui due con tasso superiore a 1,5 g/l, ovvero la fascia più alta. Nell’ambito di ordinari controlli la polizia locale ha provveduto alla rimozione di 49 veicoli di cui 4 sequestrati e 1 sottoposto a fermo amministrativo. Anche l’attività svolta per il rilievo degli incidenti stradali sul territorio del Corpo intercomunale si è conclusa con 26 sinistri rilevati. Sabato scorso in prima serata sulla statale Adriatica all’altezza della rotatoria delle Vele si è verificato un grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un ciclista investito da un’auto che si è allontanata subito dopo l’urto. L’impianto di videosorveglianza e le testimonianze raccolte prontamente dall’equipaggio hanno permesso nell’immediatezza l’identificazione del conducente. I veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro per accertamenti, Il ciclista è stato trasportato d’urgenza a Cesena tramite eliambulanza. La persona ferita è tutt’ora ricoverata in prognosi riservata. Le persone controllate solo nel recente fine settimana sono 50 complessivamente, di cui alcune sorprese in accampamento presso un parco pubblico.