Cacciatore pizzicato con un fucile non a norma e proiettili illegali

Un fucile non a norma e il munizionamento non dichiarato è costato la denuncia a piede libero per un cacciatore di Coriano. L'uomo, infatti, è finito nel mirino dei carabinieri Forestali che hanno scoperto come l'arma fosse dotata di un silenziatore. Uno strumento che è vietato per i privati cittadini. Allo stesso tempo il cacciatore è stato anche trovato in possesso di 100 cartucce non dichiarate. Oltre al deferimento all'autorità giudiziaria è scattato il sequestro di tutto il materiale.