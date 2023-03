Cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato nel casolare abbandonato

Macabra scoperta, nel tardo pomeriggio di giovedì, da parte di un equipaggio del 118 che ha ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione in un casolare abbandonato. L'allarme è partito verso le 17.40 quando, dopo aver individuato i resti in via Acqualagna nella zona della Gaiofana, hanno chiesto l'intervento della polizia di Stato. Sul posto sono intervenute le Volanti e il personale della Scientifica per i rilievi di rito oltre al medico legale che, da una prima ispezione del cadavere, non avrebbe ravvisato segni di violenza sul corpo. Identificato per un cattolichino di 67 anni, i parenti avvisati dalle forze dell'ordine hanno effettuato il riconoscimento del cadavere per il quale il pubblico ministero di turno ha chiesto l'autopsia per individuare le cause del decesso. Nel giro di pochi mesi è il terzo cadavere ritrovato in un contesto di degrado nel riminese dopo i due clochard che hanno perso la vita nelle loro baracche di fortuna allestite in un campo nei pressi del centro commerciale "Le Befane".