Orrore nella notte al Parco Pertini: passante trova un cadavere carbonizzato

Una scena inquietante davanti agli occhi di un passante, che non ha esitato ad allertare i soccorritori. Il corpo di una persona in fiamme. Il dramma si è consumato nel cuore della nottata tra venerdì e sabato al Parco Pertini. Erano circa le 3 quando un passante ha notato fiamme e fumo nel prato dell'area verde della città. Un aspetto insolito, che ha attirato l'attenzione dell'uomo che si è avvicinato per verificare cosa stesse accadendo. Quando si è avvicinato si è palesato un autentico orrore: a bruciare non erano sterpaglie o rifiuti abbandonati, ma il corpo di una persona.

Immediato l'allarme al 115 e 118. Ma quando i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Le indagini sono seguite dalla Polizia di Stato della questura di Rimini, che hanno già dato un'identità alla vittima. Un 70enne italiano. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire se si tratta di un gesto volontario o ci sia la mano di terzi. L'ipotesi che prevale, al momento, è quella del suicidio. Ma le indagini vanno avanti per chiarire cosa ci sia dietro questo inquietante episodio.