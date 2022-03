Trovato carbonizzato nel rogo del capanno, tragedia nell'entroterra

Un 47enne è stato trovato morto carbonizzato nell'incendio di un capanno attiguo alla propria abitazione. Il rogo è scoppiato intorno alle 10 di martedì nella zona di Faetano, al confine tra l'Italia e la Repubblica di San Marino in territorio italiano nel comune di Montescudo, ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i vigili del fuoco di Rimini sul posto. Il personale del 115 ha iniziato a lavorare per estinguere le fiamme che hanno danneggiato seriamente la struttura e fatto crollare il tetto. Le operazioni di spegnimento sono state rese ancora più difficoltose dalla presenza di alcune bombole di gas a rischio di esplosione a causa del calore. Quando è stato possibile accedere all'interno della costruzione i vigili del fuoco hanno fatto la terribile scoperta e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Il corpo carbonizzato risulterebbe essere quello del 47enne proprietario dell'abitazione e, al momento, sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti dell'Arma.

SEGUONO AGGIORNAMENTI