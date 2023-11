Cadavere in avanzato stato di decomposizione nel cantiere dell'hotel

Macabra scoperta, nella prima mattinata di martedì, nel cantiere di un hotel di Miramare dove gli operai hanno rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Il corpo è stato trovato in un seminterrato adibito a stanza dove, secondo quanto emerso, da un po' di tempo era diventato il giaciglio di fortuna di alcuni sbandati. Gli addetti alla ristrutturazione hanno dato l'allarme e, sul posto, è intervenuta una pattuglia delle Volanti e il personale della Squadra Mobile della Questura di Rimini oltre alla Scientifica e il medico legale. I primi accertamenti hanno permesso di identificare il cadavere in quello di una ungherese 42enne già nota alle forze dell'ordine per un passato legato alla prostituzione e all'uso di sostanze stupefacenti. Dai rilievi effettuati sul corpo pare che la donna, una volta nello scantinato, si sia tolta le scarpe per entrare nella stanza e sia scivolata sugli scalini sbattendo violentemente la testa a terra. Un decesso che non sarebbe stato istantaneo dal momento che, gli inquirenti, hanno trovato sul muro a fianco del cadavere dei segni di unghiate quando la vittima ha cercato di alzarsi. Il medico legale, intervenuto sul posto, ha fatto risalire il decesso a diversi giorni prima del ritrovamento ma risposte più chiare potranno venire dall'autopsia disposta dal magistrato di turno. Al momento, tuttavia, non ci sarebbero segni di violenza sui poveri resti.