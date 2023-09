Cattivo odore dall'appartamento, i vicini danno l'allarme e arriva la macabra scoperta

A dare l'allarme, nella prima serata di giovedì, sono stati i residenti della palazzina di via Benvenuto Cellini a Rimini preoccupati dal cattivo odore che si stava diffondendo sul pianerottolo. Visto che il proprietario dell'abitazione non rispondeva alle chiamate, verso le 20.30 è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri col personale del 115 che ha provveduto ad aprire la porta dell'appartamento facendo così la macabra scoperta. Inutile l'intervento dei sanitari col medico che non ha potuto far altro che dichiarare la morte del padrone di casa: un 63enne che viveva solo. Secondo una prima ricognizione da parte del medico legale, intervenuto per gli accertamenti di rito, il decesso risaliva già a diversi giorni prima. I primi rilievi da parte dei militari dell'Arma non hanno trovato tracce che possano far pensare a un intervento di terzi e, l'ipotesi più probabile, è che l'uomo sia stato stroncato da un improvviso malore. Del decesso è stato informato il magistrato di turno che ha disposto l'autopsia sul corpo del 63enne per accertare con esattezza le cause e la data della morte.