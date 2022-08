Dramma all'alba, ritrovata senza vita nel lago del parco della Cava

A dare l'allarme, nella notte tra lunedì e martedì, è stato il marito che non trovando la moglie nel letto verso le 4 ha chiesto aiuto ai carabinieri. La 77enne, infatti, aveva una serie di problemi legati alla depressione e fin da subito si è temuto il peggio. Le ricerche dell'Arma si sono concentrate nella zona attorno all'abitazione e verso le 5, alle prime luci dell'alba, la macabra scoperta. Il corpo della donna è stato visto riverso in acqua al centro del lago del parco della Cava. E' stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare i poveri resti e, allo stesso tempo, è stato informato il magistrato di turno e il medico legale. I primi accertamenti sul corpo fanno propendere per un gesto volontario.