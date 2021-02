Ritrovato nel Marecchia il corpo senza vita di una donna

Presenti anche i vigili del fuoco che hanno riportato a riva il corpo della donna, per poi consegnarlo all'ambulanza per il trasporto all'obitorio

Il corpo di donna è stato ritrovato venerdì mattina nel fiume Marecchia all'altezza del "Ponte dello scout". A segnalare il cadavere sono stati alcuni passanti, intorno alle 8, che lo hanno scorto galleggiare poco a valle del ponte ciclo-pedonale. Subito sono stati allertati i soccorritori del 118 e la Polizia di Stato. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno riportato a riva il corpo della donna, per poi consegnarlo all'ambulanza per il trasporto all'obitorio. La donna ritrovata in via Tonale non è stata ancora identificata, sono in corso gli accertamenti.