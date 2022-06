Cade dallo skateboard e rovina a terra, 14enne trasportato col codice di massima gravità al "Bufalini"

Un ragazzino di 14 anni si trova ricoverato in "codice rosso" all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo essere rovinato a terra dallo skateboard nella serata di sabato. Il fatto è accaduto poco prima delle 21.15 in viale Torino a Riccione. I sanitari del 118, allertati da un amico, sono giunti sul posto con un'automedica e l'ambulanza. Hanno praticato le prime cure del caso al ragazzo, lo hanno stabilizzato per poi decidere il ricovero a sirene spiegate presso il trauma center del nosocomio cesenate a causa di un forte trauma cranico. Sul posto anche i Carabinieri che cercheranno di fare luce su quanto accaduto