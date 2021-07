Cade sul terrazzo e rimane a terra, anziano turista salvato dopo 10 ore

Brutta avventura per un turista modenese 83enne che, rovinato a terra sul terrazzo di casa, è rimasto per quasi 10 ore sotto al sole prima di essere soccorso. Tutto è avvenuto in una palazzina di Bellaria, nei pressi del Comando della polizia Municipale, che nella serata hanno sentito dei gemiti provenire dall'abitazione del quarto piano e insospettiti hanno provato ad entrare nel condominio per bussare alla porta ma non ricevendo risposte. E' così scattato l'allarme che ha fatto intervenire i vigili del fuoco col personale del 115 che ha provveduto a forzare l'ingresso trovando così l'83enne riverso sul terrazzo dove era caduto all'inizio della giornata. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno provveduto a reidratare l'anziano per poi trasportarlo al pronto soccorso con un codice di media gravità. Visitato dai medici dell'Infermi, è emerso che l'83enne nella caduta ha riportato la frattura di tre vertebre. Dell'accaduto sono stati informati i famigliari dell'uomo che, in quel momento, si trovavano a Modena.

Sempre a Bellaria gli agenti della Municipale verso le 23 hanno rintracciato un'anziano che si era smarrito. L'uomo, un 91enne di Reggio Emilia sofferente di una malattia legata all'età, si era allontanato da un appartamento di Torre Pedrera e aveva percorso diversi chilometri a piedi fino ad arrivare a Bellaria. Soccorso dal personale della Municipale, non ha saputo fornire nè il proprio nome nè la zona in cui alloggiava ricordando solamente la presenza di una statua vicino ad una chiesa ma nel frattempo non sono risultate denuncie di persone scomparse. Grazie a questo dettaglio è stato portato a Torre Pedrera dove la pattuglia è stata fermata dalla figlia dell'uomo che cercava disperatamente il padre allontanatosi dall'appartamento verso le 21. Il 91enne è stato così affidato alla donna che lo ha riaccompagnato a casa.