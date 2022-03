In arrivo la guida per scoprire i segreti del caffè e delle torrefazioni d’Italia, l'anteprima al Sigep

In vista del lancio ufficiale che avverrà prossimamente, a Sigep Andrej Godina, caffesperto, PhD in Scienza, Tecnologia ed Economia nell’Industria del Caffè e Mauro Illiano, caffesperto e recensore gastronomico, offrono un’anteprima virtuale della Guida del Camaleonte, la prima prima guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia. Gli autori racconteranno nella Coffee Arena – pad D1 la genesi, la struttura, il complesso lavoro di assaggio e catalogazione delle diverse tipologie di caffè, i premi riservati ai migliori caffè di ogni categoria di questa vera opera prima per il settore caffeicolo. Ogni giorno presso il pad D1 stand 003 i visitatori potranno verificare di persona la funzionalità dell’app, che – indicati i flavori preferiti - permette di individuare i caffè più in linea con i propri gusti e fornisce molteplici informazioni sulle torrefazioni, i loro prodotti, la filiera, i diversi metodi di estrazione e l’utilizzo del caffè in cucina e nella mixology.

Le prime 50 persone che ogni giorno visiteranno lo stand riceveranno gratuitamente l’app della Guida alla sua uscita ufficiale. Si potrà inoltre approfondire la conoscenza e verificare la bontà di un progetto che come ogni opera prima ha dovuto vincere resistenze e incomprensioni, ma che ha via via raccolto il consenso di numerose torrefazioni. Ne è nata una guida ricca di referenze e di informazioni.

Scoprire il caffè

"Il caffè è un prodotto tanto consumato ma pochissimo conosciuto - osserva Andrej Godina -: da questa constatazione e dalla passione mia e di Mauro Illiano per questa bevanda è scaturita l’idea di seguire la strada già percorsa dal vino, la birra, l’olio d’oliva, differenziando i prodotti e valorizzando le eccellenze attraverso la Guida del Camaleonte. Grazie a ciò il consumatore potrà scegliere in base a dati oggettivi, come il flavore, la tostatura e altri parametri, le note aromatiche che più gli piacciono e provarne di nuove. Il format offre una presentazione della torrefazione e dei caffè sottoposti ad assaggio, con note sintetiche di degustazione".

Gli “Oscar” del caffè

Camaleonte, la prima Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia sarà a breve lanciata in forma cartacea e digitale; quest’ultima, tramite un’Aapp dedicata, consentirà di ricercare i caffè per tipologia (grani, moka, monoporzionato, qualità commerciale, qualità Specialty, caffè certificati…) oppure per caratteristiche aromatiche. Ad esempio, basterà digitare le parole “cacao” o “caramello” e saranno evidenziati i caffè con queste caratteristiche. Di ogni torrefazione la guida fornisce informazioni di contatto (indirizzo, telefono, mail, sito, app, e-shop), una breve storia aziendale, lo stile produttivo e la valutazione dei caffè sottoposti ad assaggio (da 1 chicco - prodotto nella media - a 5 chicchi - prodotto di livello eccellente), nonché simboli che indicano se il caffè è biologico o specialty, la modalità di estrazione suggerite per ogni referenza (espresso, moka/napoletana, filtro o monoporzionato), e le eventuali certificazioni che lo accompagnano.

Non mancheranno informazioni di carattere più generale e formativo quali mini video lezioni sulla filiera del caffè, tutorial sui diversi metodi di preparazione, ricette cibo/caffè, di bevande e di cocktail a base caffè e mini corsi di caffetteria per baristi, disponibili tramite APP, o QR code per chi ha la versione cartacea. Guida e app raccolgono inoltre informazioni e riferimenti di 30 Academy nazionali del caffè, che si rivolgono sia al professionista sia all’appassionato.

Un altro punto di interesse e di orgoglio per chi li meriterà sono i premi speciali e i Camaleonti (veri “Oscar”) che verranno attribuiti alle diverse categorie di prodotto e costituiranno il riconoscimento tangibile del cammino di qualità di molte torrefazioni italiane.