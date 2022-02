Cagnolino sbranato nel parco da 2 pitbull, "Viviamo nel terrore per la presenza dei cani feroci"

Pomeriggio di sangue in via Amsterdam a Miramare dove, sabato, un povero cagnolino è stato sbranato da due pitbull e il proprietario azzannato dai cani feroci lasciati liberi dai loro proprietari. I pitbull, secondo quanto ricostruito, hanno puntato la povera bestiola mordendola a morte nonostante i disperati tentativi del padrone di salvarlo dalle fauci degli animali con l'uomo che è stato a sua volta aggredito. Ne è nato un parapiglia e, sul posto, oltre all'ambulanza sono intervenuti i carabinieri e il personale veterinario che è riuscito a catturare gli aggressori mentre il proprietario dei pitbull è stato identificato e i cani sequestrati e portati al canile. "E' da parecchio tempo che questa storia va avanti - spiegano i frequentatori dell'area verde - e non è la prima volta che si verificano aggressioni di questo genere. Nonostante i ripetuti richiami, il proprietario dei pitbull continua a lasciarli liberi nella zona ed è diventato impossibile per i padroni degli altri cani portare i loro quattrozampe a fare una passeggiata perchè puntualmente vengono puntati e azzannati. Siamo disperati e, questo fine settimana, abbiamo inviato diverse mail al sindaco di Rimini affichè si possa trovare una soluzione".

"Mio padre e tutta la famiglia è ancora sotto choc per quanto accaduto - racconta la figlia dell'uomo azzannato. - Stava passeggiando tranquillamente in via Amsterdam col cagnolino al guinzaglio quando è stato aggredito dai pitbull e ha visto il suo cane morirgli sotto gli occhi mentre il proprietario degli altri due se ne stava tranquillamente in auto a non fare nulla. Quei due cani feroci sono diventati l'incubo della zona e non proprietario di altri cani che frequentano quell'area verde che non abbia avuto dei brutti incontri col suo quattrozampe aggredito o azzannato".