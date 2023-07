Calci e morsi, maxi zuffa tra ragazze davanti a un locale: una di loro sferra un pugno al volto di un Carabiniere

Durante le prime ore della mattinata di mercoledì i Carabinieri di Riccione sono intervenuti di fronte ad un locale dove, a seguito di un alterco per futili motivi, era nata una violenta rissa che aveva visto coinvolto un gruppo di otto ragazze. Una delle giovani aveva chiamato il 112 sostenendo che qualcuno aveva spruzzato dello spray al peperoncino all’interno della discoteca. Poco dopo, la stessa richiedente aveva ricontattato la Centrale Operativa dei Carabinieri, sostenendo in modo insolito e sospetto che non c'era più bisogno di alcun intervento, in quanto il locale era ormai chiuso e gli avventori si erano tutti allontanati.



Per vederci chiaro, i militari dell’Arma hanno raggiunto il luogo della segnalazione e qui hanno potuto assistere in diretta alla scena del nutrito gruppo di giovanissime ragazze - cinque di appena 18 anni, una diciannovenne e due ventenni - che si azzuffavano, a suon di pugni e morsi.



La presenza degli operatori delle Forze dell’Ordine non solo non ha placato gli animi delle litiganti, ma ha addirittura aumentato la violenza di una di loro che, vista l’intrusione dei Carabinieri, ha ben pensato di scagliarsi contro di questi, rifilando un pugno in faccia ad uno di loro, nel tentativo di opporsi alle operazioni di identificazione in corso. Sono scattate le manette per la diciottenne, per resistenza ad un pubblico ufficiale e lesioni personali, che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stata direttamente condotta dinanzi al Giudice di Rimini che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri. Nel frattempo, sedata la zuffa, anche le altre sette giovanissime sono state condotte presso gli uffici della Compagnia di Riccione e, all’esito di tutti gli accertamenti esperiti, sono state deferite, in concorso tra di loro e con la ragazza arrestata, con il reato di rissa.