Calcio in lutto, il Riccione 1926 dice addio al suo ex direttore generale. "Ci ha insegnato a lottare"

Riccione e il mondo del calcio sono in lutto per la scomparsa di Matteo Maffei, bandiera del Riccione Calcio e di recente anche direttore generale del Riccione 1926. Se lo è portato via una malattia, che ha combattuto con grande forza d’animo, a soli 43 anni. La notizia ha gettato nello sconforto i tanti amici e compagni di squadra con cui ha trascorso tanti momenti belli. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile, aveva debuttato anche in prima squadra nel Riccione Calcio. Poi aveva proseguito la sua passione, come dirigente sportivo.

A ricordarlo Simone Imola, già assessore allo Sport di Riccione: “Gli devo tanto, ci ha insegnato a tutti noi del gruppo a lottare e anche dopo che ha scoperto la malattia ci è sempre venuto a trovare al campo. Come direttore generale aveva tante idee ed entusiasmo, poi purtroppo ha dovuto lasciare, ma non ha mai smesso anche da distante di dispensare consigli importanti. Sembrava che stesse migliorando, invece purtroppo siamo stati raggiunti da questa terribile notizia”.

Mister Denis Iencinella aveva nel 2011 fondato con lui anche una squadra, l’Asar Dream Team, che partecipava al campionato amatoriale. “Era tornato a fare il difensore centrale come ai vecchi tempi, con un gruppo di amici era tornato a giocare dopo che era stato costretto a smettere a causa di un infortunio. Il pensiero in questo momento non può che andare tutto alla sua famiglia, a cui va un forte abbraccio”.

Anche il club ha voluto ricordarlo con un messaggio sui canali social: “Tutta la Riccione Calcio 1926 si stringe attorno alla famiglia e ai cari di Matteo Maffei per la sua prematura scomparsa. Matteo aveva condiviso con la nostra società un pezzo importante di strada, contribuendo alla crescita della nostra realtà. Riccione perde troppo presto un ragazzo generoso e pieno di passione per lo sport”.

Il rosario in suo ricordo sarà recitato domenica (20 luglio) alle 20,30. La sepoltura lunedì (21 agosto) alle 15,30 alla chiesa di Santa Maria Assunta a Coriano.