Calciomercato farà esordio al Grand Hotel. Tornano le telecamere di Sky con Gianluca Di Marzio

E? sempre uno tra i momenti più attesi tra gli appassionati di calcio. E l?esordio sarà a Rimini. Più precisamente al Grand Hotel. Sarà questa la location esclusiva ad aprire ufficialmente ?Calciomercato ? L?originale?, la trasmissione di Sky Sport che va in onda da ormai diciannove stagioni raccontando tutti i retroscena del calcio mercato. La conferma arriva direttamente da Sky, resta da definire ancora la data estiva a giugno di avvio delle trasmissioni e non mancheranno anche altre sorprese che al momento restano top-secret. Al momento si sa però che oltre alla trasmissione andrà in onda una cena di gala di apertura, alla presenza naturalmente dei due noti giornalisti di punta Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. Resta da capire chi saranno gli ospiti e in quante occasioni le telecamere di Sky faranno capolino sulla riviera Romagnola.