Caldari in corsa: "Il testimone che mi verrà passato da Renata Tosi sarà carico di responsabilità"

“A breve presenterò alla città la mia lista elettorale su cui da tempo stiamo lavorando con soddisfazione”. Sono queste le prime parole da candidato sindaco di Riccione di Stefano Caldari. Spetterà all’attuale assessore al Turismo e allo Sport rappresentare il centrodestra alle prossime amministrative nel dopo-Tosi. Caldari ha affidato alla sua pagina Facebook un lungo messaggio rivolto ai cittadini: “Da parte mia, sono consapevole che il testimone che mi verrà passato da Renata Tosi sarà carico di responsabilità. Responsabilità rappresentate soprattutto dalle tante cose ben fatte dalla giunta uscente. Sarà un testimone importate e il fatto che le liste civiche "Renata Tosi" e "Noi Riccionesi" corrano insieme a me questa staffetta olimpionica mi rende sicuro e forte”.

E aggiunge: “Ho accettato sapendo di poter contare su un centro destra più unito che mai. Vorrei ringraziare quindi la squadra dei nostri civici e dei partiti che ci sostengono Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega per appoggiarmi nella candidatura a sindaco di Riccione. La mia esperienza di amministratore con deleghe fondamentali per Riccione come assessore al Turismo, grandi eventi, cultura e sport mi fornisce quel carico di esperienza da garantire la continuità di un gioco che ha portato bene alla nostra città. La continuità nelle opere messe in cantiere, nei progetti per la Riccione dei prossimi anni, per un'impresa che vuole crescere, per associazioni che devono partecipare al gioco di squadra, è garanzia”.