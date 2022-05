Caldari: "Maxi ripascimento fondamentale per rendere il litorale ancora più fruibile"

“Con i lavori appena terminati abbiamo potuto rendere la spiaggia di Riccione accogliente, ampia e bella proprio alla vigilia dell’apertura della stagione estiva. Un biglietto da visita importante per i turisti che sceglieranno la nostra città come meta per le loro vacanze ma anche una garanzia di condizioni di lavoro ottimali per i tanti operatori di spiaggia. Questa del ripascimento del litorale era un'esigenza fondamentale che la città aspettava di vedere risolta da anni”.

Un lavoro che ha consentito a Riccione di essere il primo comune del litorale a vedere questa opera realizzata, come sottolinea Stefano Caldari, assessore al Turismo del comune di Riccione e candidato sindaco civico del centro destra alle prossime amministrative, mentre cammina soddisfatto sulla sabbia delle spiagge appena rinnovate. 175 mila metri cubi di nuova sabbia sono stati infatti prelevati a 50 km al largo e depositati sulla spiaggia di Riccione in questi giorni, nell’ambito del cosiddetto "Progettone 4" di ripascimento della costa adriatica messo a punto dalla Regione Emilia Romagna con un costo previsto di 23 milioni di euro.

Un progetto ampio che pone rimedio, almeno per il momento, all’erosione della costa del litorale romagnolo che ha visto come punto di partenza proprio quello di Riccione, grazie alla stretta collaborazione e allo straordinario lavoro compiuto in modo particolare dall’Assessore all’Ambiente Irene Priolo con la Regione Emilia-Romagna.

“Il ripascimento è un intervento che ha una durata limitata nel tempo, perché il mare continua la sua opera di erosione - aggiunge Caldari -. Per questo è importante pensare a soluzioni innovative, in grado di proteggere le nostre spiagge in modo ecologico e rispettoso dell’ambiente marino. Riccione vince come destinazione turistica e come città nel momento in cui riesce a conciliare il benessere di tutti, anche del nostro mare e della nostra straordinaria natura. L’impegno in questo senso non ammette deroghe, il bene di Riccione viene prima di tutto”.