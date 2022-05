In Riviera prove generali d'estate. "Ottima partenza, ma si fatica a trovare personale"

Si respira clima di estate sulla Riviera Romagnola, complice la prima importante ondata di caldo. Gli stabilimenti balneari si sono rapidamente adeguati al cambiamento atmosferico, preparando in anticipo attrezzature rispetto ai due precedenti anni pandemici. A Rimini si vedono tanti turisti tedeschi, attratti in particolare dal centro storico, che è in grado di offrire luoghi riqualificati nel segno della cultura come il Museo Fellini recentemente inserito da Condé Nast Traveller tra i sette migliori nuovi musei al mondo.

Ma il movimento, in queste giornale di caldo e sole, interessa soprattutto la spiaggia - sia nel capoluogo romagnolo, sia nelle altre cittadine rivierasche - dove alcuni stabilimenti hanno già aperto lettini e ombrelloni. Venerdì sera i dehor dei locali erano pieni di gente ed era difficile trovare parcheggio.

Anche quest'anno gli imprenditori lamentano le difficoltà nel reperimento di manodopera. "Siamo partiti beni, sembra già un'ottima stagione. L'unico problema è il personale, non si trova. Sono messi come noi altri colleghi", sono le parole rilasciate all'agenzia di stampa Ansa dal titolare di un bar di Riccione sul mare.

Nelle ultime settimane albergatori e operatori balneari hanno però confermato le buone aspettative per la prossima stagione, nonostante il caro prezzi e le incertezze sui movimenti internazionali dovute alla guerra. Inoltre, diversi Alpini che hanno partecipato alla recente adunata nazionale a Rimini hanno confermato le vacanze sulla riviera romagnola per la prossima estate.