Calendario della MotoGp: si parte con una doppietta in Qatar, a Misano per prolungare stagione estiva

In apertura doppia gara in Qatar e una a Portimao, poi la sesta al Mugello. È stato reso noto il calendario provvisorio della stagione 2021 della MotoGP. Dopo Jerez, il mondiale della classe regina attraversera' l'Europa con i GP, uno dietro l'altro, di Francia, Italia, Catalogna, Germania, Paesi Bassi, Finlandia (in attesa di omologazione), Austria, Gran Bretagna, Aragona e San Marino. Il circuito di Valencia ospitera' poi il finale di stagione dal 12 al 14 novembre. A causa della pandemia sono stati rinviati sia il GP d'Argentina che il GP delle Americhe all'ultimo trimestre del 2021, mentre il circuito indonesiano e' mantenuto come sede di riserva. Questo il calendario: 28 marzo: Qatar (Losail) in notturna 4 aprile: Doha (Losail) in notturna 18 aprile: Portogallo (Algarve) 2 maggio: Spagna (Jerez) 16 maggio: Francia (Le Mans) 30 maggio: Italia (Mugello) 6 giugno: Catalogna (Montmelo') 20 giugno: Germania (Sachsenring) 27 giugno: Olanda (Assen) 11 luglio: Finlandia (KymiRing) pista da omologare 15 agosto: Austria (Red Bull Ring) 29 agosto: Gran Bretagna (Silverstone) 12 settembre: Aragon (MotorLand) 19 settembre: San Marino e Riviera di Rimini (Misano) 3 ottobre: Giappone (Motegi) 10 ottobre: Thailandia (Chang Circuit) 24 ottobre: Australia (Phillip Island) 31 ottobre: Malesia (Sepang) 14 novembre: Com. Valenciana.