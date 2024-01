Nel calendario le donne "angelo" fanno le pulizie. Bellini: "E' svilente. La replica: "Esaltazione della donna"

Ha generato un vero e proprio polverone il calendario di un'azienda di pulizie del riminese realizzato con l'intelligenza artificiale. L’elaborato ha realizzato immagini di donne rappresentate con ali di angeli, mentre sono impegnate in faccende domestiche. Per la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini, riproducono una "concezione femminile che ci riporta indietro di mezzo secolo". Il caso finisce per alimentare il dibattito politico, anche il coordinatore di Forza Italia Rimini Mario Erbetta durante le scorse ore ha assunto, via social, una posizione sul tema spiegando che “C'è chi guarda il calendario e chi sta al fianco delle imprese che creano posti di lavoro. Noi di Forza Italia crediamo che una seria uguaglianza tra uomo donna non sia nelle immagini o di facciata ma nella realtà di tutti i giorni, con uguali salari e stipendi, uguale occupazione e politiche di sostegno al lavoro per le madri con figli mediante anche welfare aziendali”.

A riportare il caso è stata la stampa locale. Il calendario 2024 è della coop di pulizie Prime Cleaning, regalato a impiegati e clienti a inizio dell'anno. "Pensare ancora alla donna – ha affermato Bellini, che ha la delega alle politiche di genere - come una creatura alata, quasi salvifica, impegnata in mansioni di cura e di pulizia domestica è svilente. Sappiamo bene che quel tipo di professionalità può essere interpretata tanto da donne quanto da uomini".

Si registra anche la replica del presidente di Prime Cleaning, Giulio D'Angelo, come riporta anche l'Ansa: "Si sta facendo una polemica inutile e sterile. La malizia è negli occhi di chi la vede. Non voleva essere una svalutazione, ma un'esaltazione della donna". L'azienda conta 388 dipendenti donne ed ha ottenuto la certificazione per la parità di genere, ricorda. "La donna 'angelo' che viene rappresentata nel calendario, per noi voleva essere un'esaltazione del lavoro di pulizie che le nostre dipendenti svolgono quotidianamente".