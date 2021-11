Calendario storico 2022 dell'Arma dei carabinieri, la versione da tavolo celebra la Stazione di San Leo

E' ormai un oggetto di culto, che ha raggiunto l'enorme di tiratura di quasi un milione e 200mila copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue (dall'inglese al giapponese e perfino in sardo): il Calendario Storico dell'Arma, presentato anche a Rimini dal comandate provinciale colonnello Mario La Mura "è indice sia dell'affetto e della vicinanza di cui gode la Benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti, che ne fanno - è stato sottolineato - un prodotto apprezzato, ambìto e presente sia nelle abitazioni che nei luoghi di lavoro, quasi a testimonianza del fatto che 'in ogni famiglia c'è un Carabiniere".

La pubblicazione del Calendario è giunta alla sua 89/a edizione. Fin dal 1928 è stato "puntuale interprete, con le sue tavole, delle vicende dell'Arma e, attraverso di essa, della Storia d'Italia". L'edizione 2022 del Calendario celebra i 200 anni del primo Regolamento Generale dell'Arma. "Duecento anni fa eravamo già nati. Non lo era l'Italia, così i Carabinieri prestavano servizio nelle poche Regioni governate dai Savoia", scrive il comandante generale, Teo Luzi, nella prefazione. "Lo spirito che ci anima oggi - prosegue - è lo stesso di allora. Due secoli in cui sono state aggiornate le disposizioni, le procedure, la forma, ma non è cambiata - perché non può cambiare - la sostanza del nostro agire. Essere al servizio degli Italiani. I Carabinieri hanno accompagnato la storia della Nazione e la quotidianità dei cittadini, sempre ispirati ai migliori valori dell'Italia: solidarietà, laboriosità e impegno, valori che connotano l'identità nazionale e che qualificano l'aggettivo 'italiano' nel mondo".