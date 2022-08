Tutto pronto per "Calici Santarcangelo": le modifiche alla viabilità e il piano parcheggi

Santarcangelo si prepara ad accogliere una nuova edizione di uno degli eventi estivi più attesi: dopo il ridimensionamento delle passate edizioni a causa della pandemia, venerdì 5 e sabato 6 agosto torna in versione allargata e tradizionale “Calici Santarcangelo” per un fine settimana dedicato all’assaggio di buon vino e prodotti enogastronomici romagnoli, accompagnati da spettacoli e concerti live disseminati nelle piazze e nei borghi del centro città.



Per consentire gli allestimenti e lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono previste diverse modifiche alla viabilità già a partire dal pomeriggio di venerdì 5 agosto, quando entrerà in vigore il divieto di transito e sosta in piazza Ganganelli e piazza Marini, valido fino alle ore 6 di domenica 7 agosto. Fra le altre modifiche alla circolazione e alla sosta si segnalano, a partire dalle 18 di venerdì all’una di sabato e dalle 18 di sabato fino all’una di domenica, il divieto di transito e di sosta anche nei parcheggi di via De Bosis, piazza Marconi e piazza Monache, dove saranno presenti le postazioni di alcune case vinicole e aree concerti. La via antistante il municipio resta invece aperta per consentire un collegamento fluido tra parcheggi e area degli eventi.



Quanto ai parcheggi, appunto, gli organizzatori di Pro Loco e Città Viva, hanno individuato quali aree di sosta più accessibili e vicine al centro quelle delle vie Pedrignone e Piave, i parcheggi Francolini e della Fornace, nonché l’area Campana, accessibile per l’occasione dalle ore 19 di venerdì 5 alle ore 2 di domenica 7 agosto.



In via Pascoli (nello stallo riservato solitamente ai bus turistici) e in via Garibaldi saranno temporaneamente disponibili aree di sosta riservate solo a persone disabili munite di contrassegno, mentre il parcheggio dei Cappuccini sarà totalmente riservato ai residenti del centro storico in possesso del contrassegno.



Dall’organizzazione arriva anche un’indicazione di diversi parcheggi dedicati a cicli e motocicli presenti, oltre che in via Cavallotti all’incrocio con le vie Pascoli, anche in via Montevecchi, Pascoli (all’altezza della chiesa del Suffragio), via Verdi e Andrea Costa (tra i civici 31 e 53).



L’ordinanza completa è pubblicata sul sito internet istituzionale: www.comune.santarcangelo.rn.it/ordinanze/modifiche-temporanee-alla-circolazione