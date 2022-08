Calici Verucchio da record, la carica dei 20 mila brindisi all’ombra della Rocca Malatestiana

Sono stati quasi 20.000 i brindisi all’ombra della Rocca Malatestiana e nei vari crocicchi del borgo nel lungo week end di Calici Verucchio 2022. Archiviato il Ferragosto, è infatti tempo di bilanci e l’evento che per la prima volta ha abbracciato un intero fine settimana si è chiuso all’insegna dei sorrisi e dei tanti segni più.

La carica dei 20 mila

“Per consentire agli appassionati e ai turisti di vivere la manifestazione in assoluta libertà e sicurezza dopo due edizioni segnate dalle limitazioni anti Covid abbiamo deciso di spalmarla su tre giornate e nonostante la pioggia della tarda serata di venerdì, tutte hanno visto il centro storico di Verucchio preso davvero d’assalto” esordisce l’assessora al turismo Linda Piva, che coglie l’occasione “per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati nella preparazione e gestione di Calici e in particolare Gm Eventi e Cooperativa Atlantide che hanno messo in campo una trentina di ragazzi per tutto il week end” e rende noti appunto i numeri complessivi: “Sono stati oltre 4.500 i calici venduti durante le tre serate, in cui si è stimato un afflusso di circa 20.000 persone con il sabato a fare ovviamente la parte del leone. Sedici le cantine presenti, 12 le band che si sono alternate nelle quattro aree tematiche di Piazza Malatesta, Piazza Battaglini, Piazzale Ex Macello e Rocca Malatestiana (con il gruppo di Steampunk che sabato sera si è esibito e ha animato il Museo Archeologico con il loro Music Time Machine) e sono state intervallate da tre spettacoli acrobatici. Molto ricercati i kit degustazione dei ristoranti e dei truck food presenti e tutti i locali del borgo hanno ospitato migliaia di avventori. Apprezzatissimo, infine, il servizio navetta gratuito predisposto da G.M Eventi con partenza da Villa Verucchio, che fra venerdì e domenica ha fatto centinaia di corse consentendo così di gestire al meglio la situazione parcheggio nel capoluogo”.

“Dopo lo straordinario concerto di Ludovico Einaudi che ha aperto davanti a circa 3.000 persone un Verucchio Festival da ricordare, Calici nel suo format originario ha ribadito il grande appeal della nostra cittadina. L’evento ha ritrovato numeri pre pandemia e si ripropone come ciliegina sulla torta di un ricchissimo calendario estivo di oltre 70 appuntamenti che non si esaurisce certo con il Ferragosto e si articolerà fino a fine settembre, prima di lasciare spazio a quella Festa della Storia che farà da ponte con gli eventi invernali” commenta la sindaca Stefania Sabba, con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti in calendario.