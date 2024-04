Calo degli incidenti gravi, Rimini investe in sicurezza: "Meno mortali, ma ancora troppa alta velocità"

Tanto è stato fatto, ma molto c’è ancora da fare. Un dato su tutti: nell’anno 2000 furono 29 le vittime da incidente stradale nel Comune di Rimini, nel 2023 questo numero si è fermato a 3. A sottolineare la necessità di continuare a investire nella sicurezza stradale è l’assessore Roberta Frisoni, che è intervenuta nell'ambito all’evento “A Ruota libera Bike Fest 2024”. L’evento era organizzato dal Centro Sportivo Italiano (Csi), con la collaborazione delle squadre di ciclismo del territorio dedicato alla promozione ed all’inclusione e si è svolto nell’ambito di “Balla la Liberazione” nel Parco della Serra Cento Fiori, all’interno del Parco XXV Aprile.

Piste ciclabili raddoppiate

“In 11 anni la rete ciclabile di Rimini è passata da 76 a 150 chilometri – spiega l’assessora -. Un incremento significativo, pensato come una rete adeguatamente integrata nel contesto urbano. Rimini si è dotata di uno strumento di pianificazione delle piste ciclabili - la Bicipolitana- e man mano ha attuato in questi anni diversi tratti e percorsi della rete ciclabile urbana. Ora l'attenzione è concentrata su interventi che consentano di raggiungere in sicurezza in bici anche punti più periferici della città, a monte della SS16. Ricordiamo tra questi i recenti progetti realizzati, come il ponte ciclopedonale del Deviatore Ausa in affiancamento alla SS 72 per collegare le due rive del fiume e la ciclabile già realizzata per connettere la Grotta Rossa alla zona a mare della Statale, a cui si aggiungono i sottopassi ciclopedonali in capo ad Autostrade nell’ambito dei lavori in corso sulla Statale 16 e la realizzazione del sottopasso in corrispondenza di via Grazia Verenin”.

Gli interventi e le azioni attuate da Rimini sul fronte della mobilità pedonale e ciclabile hanno consentito alla città, in un lavoro congiunto con Fiab nazionale e con il Palacongressi di Rimini, di riportare in Italia dopo tanti anni Velocity, l'appuntamento internazionale riferimento del settore sul fronte della mobilità ciclabile organizzato dalla European Cycling Federation.

Calo degli incidenti

L'impegno della città sul fronte della sicurezza stradale è stato costante nel tempo: i risultati dimostrano come a Rimini ci sia stato un calo drastico degli incidenti gravi. Nell’anno 2000 furono 29 le vittime da incidente stradale nel Comune di Rimini, nel 2023 questo numero si è fermato a 3, secondo i rilievi della Polizia Locale. “Un calo significativo che, oltre a risparmiare vite, ha voluto dire ridurre il costo sociale dei sinistri stradali (morti e feriti) di oltre il 70 per cento – spiega l’assessora Frisoni -. Un risultato che conferma come, nell’arco di 20 anni, le misure di sicurezza sia a livello nazionale sia locale abbiano comunque contribuito ad incrementare la consapevolezza alla guida ed una maggiore sicurezza”.

“C’è la necessità di continuare a lavorare sulla sicurezza stradale per garantire l’azzeramento degli incidenti, in particolare modo di quelli che coinvolgono ciclisti e pedoni. Incidenti che, ancora troppo spesso, vengono causati anche dall’alta velocità dei veicoli, come dimostra anche il report sul 2023 fornito dalla Polizia Locale di Rimini”, conclude l’assessora Frisoni.