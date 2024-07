Cambia la gestione del verde pubblico, il Comune affida gli appalti a tre aziende specializzate

Per la durata di 2 anni ed oltre 300 mila euro complessivi, il territorio comunale di Coriano verrà diviso in fasce per facilitare una programmazione puntuale che comprende sfalcio dell’erba, potatura degli arbusti, cura del verde nei giardini, parchi e aiuole.

“La cura e la manutenzione delle aree verdi e dei parchi sempre più al centro nella concezione del benessere e della qualità di vita dei cittadini. Grazie al buon andamento del bilancio comunale – dice l’assessore al Decoro, Viabilità e Verde Pubblico, Roberto Bianchi del Comune di Coriano – mettiamo in campo un sistema di gestione del verde programmato da tempo e fortemente voluto dall’Amministrazione. Si tratta di uno sforzo economico che possiamo sostenere e dal quale ci attendiamo un miglioramento sensibile per puntualità ed efficacia. Se infatti fino ad oggi la chiamata agli operatori ecologici per effettuare gli interventi partiva dagli uffici comunali, dal primo giugno sono le ditte aggiudicatarie di tre importanti appalti, di cui uno è corso di perfezionamento, ad avere l’obbligo di occuparsi del verde di Coriano e far sì che l’erba sia sempre ben rasata. Una gestione quindi nuova e pianificata”.

Per Coriano capoluogo la ditta aggiudicataria dell’appalto è la A.T.I. Passano Giardinaggio. Per tutte le frazioni di Colombarina – S.Andrea in Besanigo, Puglie, Passano, Montetauro- Pedrolara, Pian della Pieve, Ospedaletto, Cerasolo e Mulazzano la ditta è La Clorofilla Soc. Coop. Sociale. Un terzo appalto è indirizzato al decoro, alla manutenzione delle essenze arboree pubbliche lungo la viabilità comunale, delle aiuole all’interno dei centri urbani e alle piantumazioni e abbattimenti di alberature sulla pubblica via. La manutenzione del verde nelle scuole rimane invece in capo al Comune.

“La nuova gestione del verde con una presa in carico suddivisa per strade, aree e frazioni è frutto di una visione articolata e sostenuta finanziariamente – chiude Bianchi – che consentirà una gestione accurata e una costante attenzione al decoro urbano”.