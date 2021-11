Cambia la viabilità per consentire i lavori in Via Gramsci a Misano

Cambia la viabilità per consentire i lavori in Via Gramsci. Come da programma l’intervento, che consentirà la messa in sicurezza e la riqualificazione della via e della vicina Piazza Gramsci, è partito dal lato di Via Repubblica. Da domani Via Gramsci sarà transitabile dai veicoli unicamente in direzione sud, da Via Garibaldi a Via della Repubblica. I lavori, la cui durata prevista è di un paio di mesi, sono partiti dai sottoservizi, con il rifacimento e il completamento delle fognature di raccolta delle acque meteoriche. Si proseguirà, poi, con la riqualificazione dell’arredo urbano. Nello specifico, verranno realizzati nuovi marciapiedi e rifatti quelli esistenti con finitura in autobloccanti in calcestruzzo colorati.

Il progetto, lo ricordiamo, prevede inoltre la realizzazione di una nuova rotatoria in piazza Gramsci, all'incrocio con via Maroncelli e via Don Milani, e la messa in sicurezza del parcheggio, con aiuole e nuovi sensi di marcia. Nella piazza verrà realizzato anche un nuovo impianto di pubblica illuminazione e verranno sostituite le linee esistenti della via. Saranno inoltre messe a dimora una decina di nuove piante ad alto fusto. L’intervento verrà completato con la riasfaltatura dell’intera area e il rifacimento della segnaletica. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 180 mila euro.