Cambiamenti climatici, il meteorologo di La7 a Riccione per la Giornata mondiale della Terra

Il 22 aprile ricorre la Giornata mondiale della Terra (Earth Day), istituita dalle Nazione Unite nel 1970 per celebrare l’ambiente e la salvaguardia del pianeta, sensibilizzare su problematiche di estrema attualità che spaziano tra inquinamento ed esaurimento delle risorse rinnovabili, cambiamento climatico e distruzione di ecosistemi, sostenibilità e transizione ecologica. Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Riccione - gli assessorati all’Ambiente, alla Cultura e ai Servizi Educativi - nell’ambito di una programmazione più ampia, scandita da concerti, eventi unici e spettacoli, volta a celebrare la vita, la cultura, la liberazione e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie, sceglie di celebrare la più grande manifestazione ambientale unendosi idealmente a tutti i cittadini del mondo per cominciare a costruire un percorso educativo e formativo raccontando, attraverso l’arte e la cultura, una storia che guarda al futuro.

Le riflessioni sul pianeta vengono anticipate a domenica 21 aprile, quando il meteorologo Paolo Sottocorona arriverà a Riccione nel parco di Villa Mussolini (ore 17, ingresso libero) per parlare del cambiamento climatico e delle sue conseguenze sulla vita dell’uomo. A far da sfondo alla conferenza la serra nel Giardino sul mare, officina creativa affacciata sul mare a cura di Giardini d’Autore, nido per laboratori e animazioni per bambini e ragazzi, simbolo di un’amministrazione che fa dell’ambiente un punto cruciale anche della sua programmazione culturale e turistica. Il Capitano Sottocorona spiegherà al pubblico di Riccione quanto sia importante capire cosa è il cambiamento climatico e cosa non è (ma cosa può sembrare), partendo da un’analisi delle statistiche e delle casistiche.

“Due anni fa, con la legge costituzionale n.1 dell’11 febbraio 2022, la tutela dell’ambiente e della natura entrava nella Costituzione italiana, con il voto pressoché unanime del Parlamento sono stati riformati l’art. 9 e l’art. 41 della Carta - sostengono la vicesindaca e assessora alla Cultura e Servizi educativi Sandra Villa e l'assessore all'Ambiente Christian Andruccioli -. Nell’art. 9 è stata inserita, tra i principi fondamentali della Costituzione, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, ed è nel solco prezioso e necessario di quell’interesse che il Comune di Riccione dedica ai giovanissimi studenti delle scuole la Giornata mondiale della Terra, i quali si ritroveranno, lunedì 22 aprile sempre nel parco di Villa Mussolini, per partecipare ad attività ludiche e laboratori a tema”.

All’iniziativa partecipano 209 bambini di 5 anni (sezioni grandi) accompagnati da 34 insegnanti delle scuole dell’infanzia comunali, statali e private paritarie ai quali sarà riservata l’esperienza del laboratorio didattico sull’orto, organizzata su tre turni a partire dalle ore 8:50 fino alle 11:50 e anche 106 alunni delle classi prime insieme a 12 insegnanti delle scuole primarie A. Brandi, San Lorenzo, Fontanelle, Maestre Pie dell’Addolorata e Riccione Paese e che verranno coinvolti in una caccia al tesoro a partire dalle ore 8:50. “La sensibilità nei confronti dell’ambiente si sta affinando sempre più nella comunità riccionese con interventi e scelte orientate ad aumentare la consapevolezza che i comportamenti di rispetto verso l’ambiente e la natura sono testimonianza di senso civico e rendono ognuno responsabile per quanto viene lasciato in eredità ai cittadini più piccoli - aggiungono i due amministratori -. L’attenzione all’ambiente e ai suoi beni ricevuti in prestito come risorse da proteggere e preservare, poiché non inesauribili, è un obiettivo educativo primario il cui perseguimento può rendere differente il futuro di tutta la comunità”.

Gli adulti con i loro comportamenti diventano un modello per i bambini e il prendersi cura, anche di una pianta, è uno dei principali atteggiamenti da infondere e praticare nella quotidianità con gesti semplici ma fondamentali: grazie al contributo di Geat, al termine della caccia al tesoro verrà donato un albero alle scuole primarie partecipanti.