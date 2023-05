Cambiare auto è proibitivo, a Rimini un veicolo su due nella fascia Euro 0-4. Le elettriche una minoranza

La rivoluzione automobilistica green? I tempi non sono ancora maturi, quantomeno non nel Riminese. Dove il parco auto composto da ibride o elettriche non solo resta una piccola minoranza, ma presenta dati anche inferiori rispetto alla media regionale. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato da AutoScout24. Il rinnovamento del parco auto avviene con lentezza. E i dati fanno riflettere, perché è il sintomo della difficoltà (principalmente di natura economica) delle famiglie nell’investire per una nuova auto.

In provincia, i dati sono aggiornati al 2022, c’è un parco auto circolante di veicoli Euro 0-1-2-3-4 pari al 48,1% del totale. In sostanza una macchina ogni due. Su un totale di 224.278 auto, 19.295 sono Euro 0-1 e 107.956 sono nella fascia 0-4. Si tratta del parco auto più datato dell’intera regione, dove la media scende al 42,6%. ll tasso più alto di vetture datate (Euro 4 o inferiore) si registra appunto nella provincia di Rimini, con il 48,1% sul totale delle auto in circolazione. Seguono Ravenna (45,3%), Forlì-Cesena (45,2%), Ferrara (44,4%), Piacenza (44,1%), Modena (42,3%), Parma (41,4%), Reggio Emilia (41,1%), Bologna (39,2%). Ma quanti riminesi hanno un veicolo ibrido o elettrico? Una minoranza. Il dato aggiornato al 2022 parla di 7.941 vetture, pari a un 3,5%, uno tra i dati più bassi in regione.

Se da un lato si prospetta un futuro “green”, dall’altro bisogna scontrarsi con la fotografia attuale (a due velocità) del parco auto circolante, come dimostra l’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati Aci, realizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Il dato positivo (o almeno in parte) è che nel 2022 le auto ibride ed elettriche in circolazione in Emilia-Romagna hanno raggiunto 140.322 vetture (+39,3% sul 2021), ma rispetto al totale rappresentano solo il 4,7%, con le elettriche che si fermano allo 0,4%. Dati quindi in crescita ma non ancora sufficienti per un rinnovo radicale del parco auto esistente, storicamente datato e obsoleto: sempre nel 2022 sono 1.262.761 le vetture in circolazione con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore (42,6% sul totale), di cui ben 235.539 addirittura Euro 0-1 (8%). Anche considerando l’età media, un terzo delle auto, pari a 952.254 vetture, ha 15 anni o più.

Ed è proprio questa la vera sfida che il mondo automotive dovrà vincere. Il 2035, con il blocco della produzione di auto nuove termiche alimentate a benzina e diesel a favore dell’elettrico e degli e-fuel, segna una data storica, ma fino ad allora bisognerà investire in infrastrutture e tecnologia per fare in modo che gli italiani superino la forte diffidenza soprattutto verso il mondo delle full electric, penalizzato dalla scarsa autonomia delle batterie (per il 35% del campione) e dal costo elevato (33%).