Cambio ai vertici della Questura: Paolo Pellegatti nuovo vicario del Questore

Il 1° agosto, il Vicario della Questura di Rimini, Primo Dirigente della Polizia di Stato dottoressa Fiorenza Grazia Maffei e il Primo Dirigente Pietro Scroccarello Dirigente della Divisione Anticrimine, sono stati collocati in quiescenza. La dottoressa Maffei, in qualità di vincitrice di concorso, veniva ammessa al corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato, presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma a soli 24 anni. Negli anni ha ricoperto diversi incarichi professionali, ma quel che più le è rimasto nel cuore è il settore della polizia giudiziaria, per 7 anni, quale Dirigente della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Bologna e poi, quale Responsabile della Sezione di P.G. presso la Procura di Bologna. Un’altra tematica che, anche attualmente, l’ha vista protagonista, è il contrasto alla violenza di genere a cui ha cominciato a dedicarsi come Dirigente della Divisione Anticrimine, prima della Questura di Rovigo e poi della Questura di Ravenna. Nel 2019, a coronamento del percorso professionale svolto nell’ambito della Questura, è stata nominata prima Vicario del Questore di Pistoia e, infine, il 19 luglio 2021 Vicario del Questore di Rimini.

Il dottor Pietro Scroccarello ha iniziato il suo percorso professionale alla Squadra Mobile della Questura di Chieti. Trasferito a Ferrara, ha diretto le Volanti, la Squadra Mobile, la DIGOS e, per otto anni, l’Ufficio di Gabinetto. Dal giugno 2018 ha diretto il Commissariato di Portoferraio; promosso Primo Dirigente nel 2020 è stato trasferito presso la Questura di Rimini ove ha diretto entrambe le Divisioni di Polizia Amministrativa ed Anticrimine. A Rimini, nell’ultimo periodo della carriera, ha dato, sulla base delle direttive del Questore, particolare impulso al contrasto dei casi relativi alla violenza di genere per meglio tutelare le vittime vulnerabili con un consistente impegno volto, soprattutto, a favorire la rete di relazioni con le associazioni, gli enti e le altre strutture pubbliche, anche partecipando a incontri formativi e di sensibilizzazione sul tema.

Dal 1° agosto 2023 il dottor Paolo Pellegatti si è insediato nella Questura di Rimini in qualità di Vicario del Questore dopo essere stato a capo del Commissariato Due Torri San Francesco di Bologna. Il 1° Dirigente è entrato a far parte della Polizia di Stato a soli 19 anni in qualità di Agente Ausiliario e, nel 1999 dopo aver frequentato l’89° corso di formazione per Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia ha conseguito la qualifica di Vice Commissario. Ha percorso la sua carriera presso la città di Bologna ricoprendo diversi incarichi all’ufficio di Gabinetto, all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nelle Squadra Mobile e all’Ufficio Immigrazione. Nominato 1° Dirigente nel 2019 è stato assegnato alla Questura di Ferrara dove ha diretto la Divisione Anticrimine e la Polizia Amministrativa e Sociale.