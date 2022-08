Cambio al vertice del Reparto Aereo della Guardia di Finanza

Da lunedì 29 agosto 2022, il Sottotenente pilota Raffaele Linciano è il nuovo Comandante del Nucleo Operativo della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini. L’Ufficiale, pilota di elicottero dal 1995, proviene dalla Sezione Aerea di Pescara dove ha affinato la propria esperienza tecnico – operativa sia sul mare che in alta montagna. Subentra al Capitano pilota Damiano Andrulli, che lascia il comando, per assumere analogo incarico presso la Sezione Aerea di Pisa, dopo cinque anni durante i quali ha fornito qualificato supporto aereo nell’ambito di tutti i settori di primario interesse istituzionale del Corpo, contribuendo a conseguire lusinghieri risultati nei settori di polizia economico finanziaria, nella tutela ambientale nonché nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. La Sezione Aerea, inquadrata nell’ambito del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, contribuisce in maniera determinante alla vigilanza sul territorio e sul mare, in ambito regionale, anche in relazione ai rinnovati compiti affidati alla Guardia di Finanza, quale polizia di sicurezza del Mare, in via esclusiva, operando altresì un’intensa attività di cooperazione nel campo del soccorso aereo sul territorio a supporto del dispositivo di Protezione Civile nazionale.