Cambio al vertice della Compagnia carabinieri di Riccione: arriva il capitano Niccolò Rutigliano

Nei giorni scorsi, proveniente dal Nucleo Investigativo di Napoli, il Capitano Niccolò Rutigliano ha assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Riccione. Originario della provincia di Pistoia, ha conseguito in Roma presso l’Università di “Tor Vergata” la Laurea con lode in “Giurisprudenza” nonché, presso l’Università “La Sapienza”, un ulteriore dottorato in Scienze Politiche e delle Pubbliche Amministrazioni. Già allievo dal 2009 al 2012 della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” in Firenze, sempre nel 2012 ha iniziato la frequenza del 194° corso per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, dapprima presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente alla Scuola Ufficiali in Roma. Promosso Tenente nel 2016, al termine del periodo di formazione viene destinato alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri quale Comandante di Plotone.

Nel 2019 è stato trasferito alla Compagnia Carabinieri di Messina, quale Comandante del Nucleo Operativo, incarico che ha retto fino al Settembre 2021, allorquando ha assunto il Comando della 3^ Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. In tale ambito territoriale ha potuto così ampliare la sua esperienza e formazione professionale, in un territorio complesso e contraddistinto sia da insidiosi fenomeni criminali di tipo organizzato che da conclamate manifestazioni di devianza giovanile. Nella giornata di venerdì, il neo Comandante della Compagnia è stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Rimini, Col. Mario La Mura, che nell’occasione gli ha rivolto un grande “in bocca al lupo” per il nuovo prestigioso incarico.

Nei prossimi giorni, l’Ufficiale avrà modo di presentarsi per i rituali saluti di cortesia anche alle varie Autorità civili e militari della Provincia.