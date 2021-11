Cambio del comandante dell’Ufficio locale marittimo di Riccione

Il sindaco di Riccione Renata Tosi ha salutato questa mattina in Municipio il luogotente Antonio Marinelli, comandante dell’Ufficio locale marittimo di Riccione in carica da oltre 4 anni, da lunedì prossimo in servizio alla Capitaneria di porto di Rimini. Il sindaco ha espresso al luogotenente Marinelli l’apprezzamento e la riconoscenza per l’encomiabile lavoro e per la disponibilità sempre dimostrata nel collaborare proficuamente con l’amministrazione e le altre istituzioni del territorio porgendogli i migliori auguri per il futuro. Il sindaco ha accolto con un caloroso saluto di benvenuto a auguri di buon lavoro il luogotenente Massimo Russo, di origine pugliese, che dopo aver ricoperto il medesimo incarico a Cervia, sarà da lunedì 15 novembre il nuovo comandante dell’Ufficio locale marittimo di Riccione.