Cambio della presidenza al Rotary Club Rimini, nominato un ingegnere esperto in bonifiche ambientali

Nella serata di giovedì 20 giugno si è svolta, presso la sede del Grand Hotel di Rimini, la tradizionale cerimonia del cambio della presidenza del Rotary Club Rimini, fondato nel lontano 1953. Il presidente uscente Attilio Gardini ha investito della carica di presidente per l’anno 2024-2025 Virgilio Pagliarani.

Pagliarani, socio del club dal 2021, classe 1965, ingegnere minerario, una vita dedicata all’energia e alle tematiche ambientali, è esperto di bonifiche ambientali ed ha viaggiato per il suo lavoro in tutto il mondo ed in particolare in Europa, Stati Uniti ed Asia, esperienze che gli hanno consentito di sviluppare conoscenze che non si fermano all’ambito lavorativo, ma che si estendono anche alla sfera sociale e culturale creando rapporti di rispetto e amicizia con persone tanto distanti da noi geograficamente quanto vicine dal punto di vista umano. Oggi Pagliarani è amministratore unico di Rovereta Srl, sposato con Laura e papà di due splendide ragazze.

Si chiude così un’annata rotariana caratterizzata da una particolare attenzione alla valorizzazione dell’arte e della cultura del territorio riminese e con progetti rivolti ai più deboli e bisognosi, tra i quali l’importante sostegno del Club alla Comunità di Montetauro, e si apre un nuovo anno rotariano all’insegna del tema del Rotary International “La Magia del Rotary” che sarà particolarmente dedicato alle tematiche sociali con importanti progetti rivolti al sostegno dei bisogni della collettività del nostro territorio e fondati sui principi del Rotary, che nel mettersi al servizio della comunità e dell’umanità trova il suo fondamento.

Il consiglio direttivo che coadiuverà il nuovo presidente Virgilio Pagliarani è composto dal presidente Incoming Stefano Santucci, dal past president Attilio Gardini, dal vice presidente Fabio Masini, dal segretario Roberto Muccini, dal tesoriere Meris Montemaggi, dal prefetto Fabio Retini e dai consiglieri Marcello Cartoceti e Roberto Ricci.