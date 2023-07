In camera d'hotel dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Dai controlli dei Carabinieri tre arresti

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno intensificato i controlli nel contrasto all’attività illecita in materia di stupefacenti. Durante le scorse ore, l’attività dei militari ha portato all’arresto in flagranza di tre persone, tutte gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del pomeriggio di mercoledì (12 luglio), lungo una delle vie del centro di Riccione, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato e sottoposto a controllo un 30enne e un 24enne, entrambi di origine straniera, i quali, alla vista dei militari, hanno tentato di disfarsi di un quantitativo di cocaina, lasciandolo cadere a terra. Il tentativo goffo compiuto dai due giovani ha destato immediatamente l’attenzione dei Carabinieri. Dopo averli identificarli e sottoposti a perquisizione, i controlli si sono estesi alla camera dell’hotel dove gli interessati stavano dimorando, rinvenendo altri quantitativi di cocaina (per un totale complessivamente di oltre 21 grammi), già confezionati in dosi pronte per lo spaccio, materiale per il confezionamento e denaro ritenuto provento dell’attività illecita, tutto sottoposto a sequestro. I due stranieri sono stati dichiarati in stato di arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione, in attesa del giudizio direttissimo, previsto in queste ore.

Durante la notte, inoltre, a Misano Adriatico, i Carabinieri della Stazione hanno fermato e sottoposto a controllo un ventenne di origine sudamericana, a bordo della propria autovettura. Insospettiti dall’atteggiamento particolarmente nervoso del giovane, gli uomini in servizio hanno deciso di effettuare una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire 1,5 grammi di cocaina e la somma di denaro contante pari ad 700 euro. Date le circostanze, il controllo è stato esteso all’abitazione dove il ventenne dimora e qui sono stati scoperti altri 5 panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi 400 grammi. Gli operanti hanno, pertanto, proceduto all’arresto in flagranza del giovane, che verrà condotto a giudizio direttissimo presso il Tribunale di Rimini.

Infine, nel contesto delle varie attività preventive, i Carabinieri hanno rinvenuto, sotto a un’aiuola nei pressi di uno dei bagni del centro della Perla Verde, una pistola marca Smith & Wesson, completa del caricatore con due colpi ed hanno provveduto a repertarla e sequestrarla.