Camere affittate alle lucciole a 4 volte il valore di mercato, tre persone denunciate per sfruttamento della prostituzione

E' di tre persone denunciate a piede libero il bilancio del blitz antiprostituzione della Municipale di Rimini che, lunedì, ha eseguito una perquisizione in un residence di Marina Centro. Gli agenti sono entrati in azione giovedì nella struttura dove, da settembre, una decina di donne tra i 20 e i 50 anni avrebbero esercitato il mestiere più antico del mondo con la complicità del trio composto da un 26enne di San Giorgio a Cremano, ritenuto dagli inquirenti il gestore dell'attività ricettiva, e due romeni: un 35enne e una 68enne tutti deferiti per sfruttamento della prostituzione. Questi ultimi, secondo l'accusa, avrebbero fatto da tramite tra le lucciole e il gestore per l'incasso degli affitti. La perquisizione del residence, eseguita da 30 divise della Locale, ha visto identificare tutte le persone presenti alloggiate nei vari appartamenti e in un immobile adiacente. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, avrebbe permesso di accertare come il trio affittasse le stanze a prezzi tre o quattro volte superiori a quelli del mercato permettendo allo stesso tempo che le "belle di notte" accogliessero i clienti evitando, inoltre, di compilare il registro degli alloggiati.

A smascherare l'attività a luci rosse del residence sono stati i vicini di casa che, esasperati dal continuo via vai a qualsiasi ora del giorno e della notte e dai gemiti che provenivano dalle stanze, hanno avvertito la Municipale. Secondo quanto emerso, ad essere perquisite sono state anche le abitazione degli indagati ai quali sono stati sequestrati i telefoni cellulari e diversi dispositivi informatici ma, anche, fogli di appunti dai quali emergerebbe la contabilità e le tariffe delle prostitute. Queste ultime, che si sono anche viste sequestrare i telefonini, sono state ascoltate come persone informate sui fatti. Il 26enne campano e la 68enne rumena sono difesi dall’avvocatessa Maria Rivieccio, mentre il 35enne rumeno, fidanzato da tempo con una delle prostitute, è rappresentato dall’avvocato Massimiliano Orrù, che ha già preannunciato istanza al Riesame per ottenere il dissequestro del cellulare del suo assistito.