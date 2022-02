Cameriere senza Green pass allontanato dal ristorante, multa per il titolare del locale

Guai pe ril cameriere di un ristorante e per il titolare del locale entrambi sanzionati in quanto il primo era sprovvisto di Green pass. Nella serata di venerdì il personale della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato ha effettuato una serie di controlli nei locali riminesi per verificare l'applicazione delle normative anti-covid. In uno di questi sono state identificate 27 persone tra avventori e dipendenti e proprio uno di questi ultimi è risultato sprovvisto della certificazione vaccinale in quanto quella in suo possesso era scaduta. Il cameriere è stato quindi allontanato dal luogo di lavoro e sanzionato mentre anche il titolare del locale è stato multato in quanto ha permesso al dipendente di svolgere l’attività lavorativa senza il possesso di regolare green-pass.