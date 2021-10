Camion perde il carico, chiusa la Statale Adriatica con pesanti ripercussioni al traffico

Mattinata pesante per gli automobilisti riminesi che, dalle 9, sono alle prese con il traffico dovuto alla parziale chiusura della Statale 16 Adriatica nel tratto tra le rotonde di via Varisco e delle Befane. A provocare lo stop è stato un camion che procedeva in direzione monte e, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il carico di terra che stava trasportando seminandolo sull'asfalto. Il tratto interessato è stato chiusto dalla polizia Stradale che ha provveduto a deviare le auto su percorsi alternativi in attesa dell'arrivo dei mezzi per ripulire la carreggiata.