Cammina in mezzo alla strada e aggredisce gli agenti che cercano di riportarlo sul marciapiedi

Nella prima mattinata di lunedì, durante i controlli del territorio una pattuglia delle Volanti della Questura di Rimini si è imbattuta in un giovane che camminava pericolosamente al centro di via Destra del porto. Gli agenti si sono fermati per cercare di convicerlo fare qualcosa di meno pericolo me l'uomo, di nazionalità albanese, non ha gradito l'intervento delle divise e ha iniziato a dare in escndescenza tirando il proprio clellulare contro l'auto della Questura. Bloccato e ammanettato, l'esagitaoto è stato arrestato e processato per direttissima martedì mattina.