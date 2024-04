Camminata di raccolta rifiuti dal Bagno 47 al Bagno 63 in vista della Giornata della Terra

Raccogliere i rifiuti è un gesto semplice ma decisivo per la salute del nostro pianeta. E può essere anche... divertente. Le Befane Shopping Centre di Rimini insieme con Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini, Piacere Spiaggia Rimini e Fondazione Cetacea promuove, con il patrocinio del Comune di Rimini, per domenica 21 aprile 2024 'Spiaggiastico', una mattinata in spiaggia dedicata alla pulizia dell'arenile, in vista della Giornata per la Terra 2024 che si celebrerà invece lunedì in tutto il mondo.

Appuntamento alle ore 10 al Bagno 60 dove prenderà il via la camminata di raccolta rifiuti che si terrà tra il Bagno 47 e il Bagno 63: i partecipanti saranno dotati di un kit realizzato da Le Befane Shopping Centre che comprende una T-shirt, un cappellino e uno zaino (in plastica riciclata) a tema. Per tutti, alla fine della manifestazione, prevista intorno alle 12.00, un buono omaggio per ritirare una Gift Card Le Befane.

La Giornata della Terra nasce nel 1970 su iniziativa dell'Onu e ricorre ogni anno il 22 aprile: un momento nato per sensibilizzare il mondo sull'importanza della conservazione delle risorse naturali della Terra, su cambiamento climatico e inquinamento.