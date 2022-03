“L’Otto sempre”, nel centro di Rimini la 'Camminata degli uomini'

Si è tenuta sabato pomeriggio, nel centro di Rimini, la 'Camminata degli uomini' organizzata dalle associazioni Cambia-Menti e DireUomo, che rientra tra gli eventi del Comune per il centenario della Giornata internazionale della donna. Il corteo, partito dall'Arco d'Augusto ha vissuto il momento conclusivo in piazza Cavour, con un coinvolgente flash mob a cura di Claudio Gasparotto e gli interventi dei referenti di alcune delle Istituzioni presenti (tra cui la vicesindaca Chiara Bellini per il Comune di Rimini, la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti, Barbara Di Natale, consigliera delegata alle Pari opportunità della Provincia di Rimini, l'assessore Filippo Sacchetti per il Comune di Santarcangelo di Romagna) delle associazioni organizzatrici (“Cambia-Menti” e “DireUomo – spazio ascolto uomini maltrattanti”) e dell'Ordine degli psicologi dell'Emilia-Romagna. Ogni anno sono circa 20 i maltrattanti in terapia in provincia di Rimini. Dal 2017 gli psicologi dell'associazione DireUomo assistono uomini maltrattanti: un centinaio i pazienti ricevuti in cinque anni.