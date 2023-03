Cammino di San Francesco da Rimini alla Verna: il punto di partenza è l'ufficio Iat della stazione

L’ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica della stazione ferroviaria di Rimini diventa il punto di partenza del cammino di San Francesco da Rimini a La Verna. Ora, i pellegrini che intraprendono a piedi o in bicicletta il cammino, possono, infatti, ritirare la credenziale nell’ufficio di VisitRimini all’interno della stazione ferroviaria e ricevere il primo timbro che attesta l’inizio del cammino.

Come funziona la credenziale

La credenziale certifica l’identità del pellegrino, garantisce l’autenticità del pellegrinaggio, favorisce l’accesso alle strutture di ospitalità lungo il Cammino e consente di ottenere dall’autorità ecclesiastica la certificazione dell’avvenuto pellegrinaggio al termine del percorso. Ciò è possibile grazie a un accordo di collaborazione siglato tra VisitRimini e l’Associazione “I Cammini di Francesco in Emilia-Romagna APS”. Nell’ufficio IAT di VisitRimini, il pellegrino troverà a disposizione materiale informativo e, a breve, la guida ufficiale del Cammino corredata dalla carta escursionistica con descrizione dettagliata delle tappe, approfondimenti sui luoghi attraversati, le strutture ricettive dove sostare e altri servizi utili.

Le tappe

Il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, fa parte dei Cammini d’Italia e del circuito Cammini dell’Emilia-Romagna. È stato inaugurato nel 2013 in occasione dell’800° anniversario del passaggio di San Francesco in Valmarecchia dove ricevette in dono dal conte Orlando Catani il Monte della Verna.

Cinque sono le tappe da coprire a piedi in 5 giorni per un totale di 110 chilometri, 3 invece le tappe per chi va in bicicletta per un totale di 120 chilometri la maggior parte dei quali coincide con il percorso a piedi.

Giunti a La Verna il pellegrino può proseguire il Cammino fino ad Assisi, Roma o verso la basilica di Santa Croce a Firenze utilizzando la stessa credenziale.

Il percorso, che dalla costa adriatica si spinge verso l’Appennino tosco-romagnolo, attraversa il bellissimo paesaggio della Valmarecchia tra boschi, rupi, borghi fortificati, antiche pievi, luoghi di preghiera e di pace.

Il timbro

Il timbro è stato realizzato da VisitRimini e disegnato da Impronta Digitale e rappresenta la rosa malatestiana con un richiamo al mare e al sole riminesi. Con l’approssimarsi della bella stagione si avvicina anche il periodo migliore per mettersi in cammino ripercorrendo i luoghi attraversati nel 1213 da San Francesco nel suo viaggio lungo la Valmarecchia.

Per informazioni:

VisitRimini 0541/53399

info@visitrimini.com