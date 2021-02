Campagna stop aborto, le associazioni scendono in difesa delle Legge 194

Un appello in difesa della legge 194 e contro "campagne estremiste e violente sul corpo delle donne" è stato lanciato da 36 realtà, tra associazioni, categorie e sindacati di tutta la Romagna, per trovare "in poche ore larga condivisione da parte di istituzioni e forze politiche". La richiesta arriva dopo la comparsa di manifesti anti abortisti nelle principali città tra cui anche Rimini. A promuovere l'appello, tra gli altri, il gruppo Parità di Genere Forlì, il Tavolo permanente delle associazioni contro la violenza di Forlì, Cgil e Uil Forlì, ma anche Legacoop Romagna, Anpi provinciale Forlì-Cesena, Libera Forlì Cesena, Casa Madiba network Romagna, Ipazia Cesena, Rimbaud Cesena, Pride off Rimini, Arci gay "Alan Turing" Rimini, Non una di meno Rimini, Casa delle donne di Ravenna. Inoltre, anche i sindaci di Forlimpopoli e Castrocaro, Milena Garavini di Forlimpopoli e Marianna Tonellato e i "colleghi" di Bertinoro e Santa Sofia, Gabriele Fratto e Daniele Valbonesi hanno sottoscritto l'appello. I sottoscrittori auspicano ulteriori adesioni dalle istituzioni, "per evitare che il nostro territorio diventi ostaggio costante di campagne estremiste e violente sul corpo delle donne". Non solo: "attendiamo che si aggiungano prese di posizione politiche e della società civile, a quelle già arrivate- insistono- per una risposta coesa e partecipata a difesa del diritto all'autodeterminazione delle donne, con l'impegno di vigilare sui contenuti veicolati negli spazi pubblici delle nostre città, affinchè tornino ad essere strumenti di informazione e non di violenza e discriminazione". Infine, un appello diretto alle donne perchè si mobilitino e agli organi di informazione "affinchè si preoccupino di veicolare contenuti privi di strumentalizzazioni, a garanzia dei diritti e della salute delle donne".